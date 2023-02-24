طقس الجمعة.. زخات رعدية وتساقطات ثلجية مرتقبة
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طقس الجمعة.. تساقطات مطرية وثلجية بهذه المناطق

2023-02-24 / 09:08
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الجمعة، استمرار الطقس البارد نسبيا بكل من مرتفعات الأطلس والمنطقة الشرقية والريف والسفوح الجنوبية الشرقية للبلاد.

ومن المتوقع أيضا نزول أمطار وزخات رعدية فوق كل من وسط البلاد، مرتفعات الأطلس ومناطقه الغربية المجاورة، والسهول الداخلية الشمالية وهضاب الفوسفاط ووالماس والمنطقة الشرقية والريف وشرق الواجهة المتوسطية، فضلا عن نزول أمطار متفرقة بكل من السهول الأطلسية الشمالية وشمال الأقاليم الجنوبية وبالسفوح الجنوبية الشرقية.

كما سيلاحظ تساقط ثلوج كثيرة فوق قمم مرتفعات الأطلس التي يتعدى علوها 1000 م وكذلك نزول بعض الثلوج بالريف وبالهضاب العليا الشرقية.

وستتكون كتل ضبابية بالسواحل الجنوبية، إلى جانب هبات رياح قوية نوعا ما إلى قوية بالأطلس والمنطقة الشرقية وشمال الأقاليم الجنوبية وبالجنوب الشرقي والسايس والواجهة المتوسطية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 3- و5 درجات بمرتفعات الأطلس، ما بين 10 و16 درجة بالسواحل وسوس وأقصى الجنوب الشرقي وبالأقاليم الجنوبية . وستكون ما بين 5 و11 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستشهد انخفاضا ملموسا.

وسيكون البحر محليا هائجا إلى قوي الهيجان بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين المهدية وطانطان، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي الساحل الأطلسي.

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‫10 تعليقات

  5. ﴿ اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴾..

  6. «الَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ »..

  10. نحمد الله ونشكره على هذه التسقاطات المطرية الأخيرة انعشت قلوبنا وقلوب الفلاحين ..

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