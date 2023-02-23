برلماني يسائل وزير التعليم عن “نقص الشعب العلمية بكلية خريبكة “

هبة بريس _ ع عياش

وجه البرلماني” محمد حوجر” عن فريق حزب ” الاتحاد الاشتراكي ” سؤالا كتابيا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار قارب فيه” نقص الشعب العلمية بالكلية المتعددة التخصصات بخريبكة”

وقال حوجر في سؤاله إنه ” بالرغم من إحداث الكلية المتعددة التخصصات بخريبكة، يضطر عدد من طلبة الإقليم إلى التنقل

الى مدن أخرى لمتابعة دراستهم الجامعية، بسبب غياب مجموعة من الشعب ووحدات الماستر بهذه الكلية التي تأسست سنة 2004 مع ما يترتب عن ذلك من تكاليف مادية ومعاناة يومية لهؤلاء الطلبة وأسرهم.

وسجل حوجر ان” ساكنة الإقليم تنتظر من هذه النواة الجامعية الانفتاح على الشعب العلمية المطلوبة؛ كشعبة القانون التي تستقطب عدد كبير من الطلبة والشريعة الإسلامية وشعبة علم الاجتماع وعلم النفس فضلا عن شعب اللغات كالأدب الانجليزي والفرنسي وغيرها من الشعب، بالإضافة إلى فتح وحدات إضافية للماستر مما سيساهم في الرفع من جاذبية الكلية وبالتالي تحريك عجلة الاقتصاد بالإقليم الذي يعرف نموا متزايدا في الكثافة السكانية.”

وتساءل الاخير مع الوزير عن ا لإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتعزيز الكلية المتعددة التخصصات بخريبكة بالشعب العلمية المطلوبة وبالتالي المساهمة في إشعاع هذه النواة التي ظلت حبيسة شعب معدودة على رؤوس الأصابع”

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