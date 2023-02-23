ثلاثية دي ماريا تعبر باليوفي إلى ثمن نهائي يوروبا ليغ

هبة بريس _ رياضة

عبر الجناح الدولي الأرجنتيني أنخل دي ماريا بفريقه يوفنتوس الإيطالي الى الدور ثمن النهائي لمسابقة “يوروبا ليغ” لكرة القدم، بتسجيله ثلاثية الفوز على مضيفه نانت الفرنسي 3-صفر اليوم الخميس 23 فبراير في إياب الملحق الفاصل.

وكان دي ماريا هذا المنقذ بتسجيله الهدفين الأولين في الشوط الأول، ليقضي على آمال الفريق الفرنسي في البناء على نتيجة لقاء الذهاب الذي تعادل فيه 1-1، قبل أن يضيف أيضاً الهدف الثالث في الدقائق الأخيرة.

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