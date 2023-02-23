المغرب يعزز سلاح المدفعية براجمات “PULS” بعيدة المدى من إسرائيل (صور )

هبة بريس - الرباط

قالت مصادر متطابقة أن المغرب يدرس امكانية اقتناء راجمات الصواريخ “puls” البعيدة المدى من اسرائيل ، في أعقاب الزيارة الناجحة التي قام بها الجنرال دو ديفيزيون محمد بنوالي مفتش المدفعية الملكية، الى إسرائيل من 6 الى 8 من فبراير، حيث استقبل خلالها من طرف الجنرال دو بريغاد نيري هوروفيتس، قائد سلاح المدفعية لدى الجيش الإسرائيلي.

وأضافت المصادر ، أن شركة “Elbit Systems” عرضا لضباط من المدفعية الملكية حول قابلية نشر نظام قيادة و تحكم C4I من نوع COMBAT NG لتعزيز قدرات المدفعية الملكية الميدانية خاصة مع تنوع مصادر تسليحها و وسائل عملها.

وتوفر راجمات الصواريخ “PULS ™ امكانية عدم تحريك وحدات المدفعية بناءً على نطاق إطلاق النار المطلوب ؛ حيث يمكن للحل متعدد الاستخدامات إطلاق مجموعة متنوعة من أنواع الذخيرة إلى نطاقات مختلفة من نفس الموقع ، إلى نطاقات تصل إلى 300 كيلومتر.

كما توفر مدفعية “puls ” قابلية التكيف بالكامل مع الأنظمة الحالية ومرونة إطلاق النار أمثل ودقيق يصل إلى 300 كمل وأنواع متعددة من الصواريخ الى جانب التنفيذ السريع.

ويستخدم النظام صاروخ Predator Hawk وهو صاروخ باليستي تكتيكي تم تطويره وتصنيعه بواسطة الصناعات العسكرية الإسرائيلية (IMI) ويستخدمه الجيش الإسرائيلي. يبلغ مداه الأقصى 300-400 كم برأس حربي أحادي 140-220 كجم ودقة تصل إلى 10 أمتار CEP. يتم توجيه الصاروخ بواسطة نظامي GPS و GLONASS والملاحة بالقصور الذاتي (INS)

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