زلزال جديد بقوة 5 درجات يهز جنوب تركيا

2023-02-23 / 21:18
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هبة بريس _ وكالات

أعلن مركز كانديلي التركي لرصد الزلازل، اليوم الخميس، أن زلزالا بقوة 5 درجات هز مقاطعة هطاي المتضررة بشدة من الزلزالين السابقين والواقعة جنوب شرقي البلاد.

وكان مركز الزلزال في منطقة ديفني. ولم ترد أي أنباء على الفور عن وقوع إصابات أو أضرار.

ويأتي الزلزال الأخير بعد أكثر من أسبوعين من زلزالين مدمرين في المنطقة الحدودية بين تركيا وسوريا أسفرا عن مقتل ما يقرب من 50 ألف شخص.

ومنذ ذلك الحين، سجلت قرابة 8550 هزة ارتدادية، من بينها بعض الهزات الارتدادية في هطاي و10 مدن تركية أخرى. وقالت هيئة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”، إن قوة بعضها بلغت أكثر من 6 درجات.

ووفقا لبيانات الحكومة التركية؛ تضرر أكثر من 164 ألف مبنى أو انهار ويحتاج إلى هدم عاجل.

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‫8 تعليقات

  6. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم لطفك وسلامتك بإخواننا المسلمين…

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