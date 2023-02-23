طنجة ..الأمن يطيح بشخص ظهر يعرض ضحية للسرقة بالشارع العام

2023-02-23 / 21:03
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هبة بريس - مكتب طنجة

تفاعلت ولاية أمن طنجة، بسرعة وجدية كبيرة، مع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي صباح اليوم الخميس 23 فبراير الجاري، يظهر محاولة شخص تعريض ضحية للسرقة بالشارع العام بحي “دار مويكنة” بمدينة طنجة.

وقد أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط، أن الأمر يتعلق بقضية زجرية تعالجها مصالح الشرطة القضائية بمنطقة أمن بني مكادة بمدينة طنجة، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن توقيف المشتبه فيه زوال اليوم الخميس.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه، البالغ من العمر 18 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، للكشف عن ظروف وملابسات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف شخص آخر يشتبه في تورطه في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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‫2 تعليقات

  2. هل رأيتم شريط تعريض الشخص للسرقة؟
    انا بعد رؤيته تكونت لدي قناعة ان ذلك يمكن تكييفه بمحاولة القتل العمد، لان احدهم كان يضرب و يلوح بسكين مم الحجم الكبير و يعرض الضحية لخطر اقل ما قد يترتب عنه عاهة مستديمة…لا يمكننا أن نذكر الجانب النفسي و اثر هذه العمليات على الضحية…في نظري وجب إسقاط أقصى العقوبات على كل من تسول له نفسه تعريض الأبرياء لهذه الأخطار…و حبذا بعد الجام متعهدي اسيادهم ” المدافعين عن حقوق الهمج” تعريض هؤلاء للفلقة لأنها كانت بركة!!

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