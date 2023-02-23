اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية لبحث التطورات على الساحة الفلسطينية

هبة بريس

عقد مجلس جامعة الدول العربية اليوم الخميس 23 فبراير بالقاهرة، اجتماعا طارئا على مستوى المندوبين الدائمين، خصص لبحث التطورات على الساحة الفلسطينية.

وانعقد الاجتماع بطلب من دولة فلسطين، بعد التصعيد الأخير في مختلف المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، لاسيما مدينة نابلس التي شهدت مقتل 11 فلسطينيا وإصابة أكثر من 100 آخرين بجراح.

وأدان الاجتماع حملة الاقتحامات العدوانية التي شملت مدينة القدس ومدينتي جنين وأريحا وعموم الأرض الفلسطينية المحتلة، وطالب بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

كما طالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين، واتخاذ إجراءات فورية فعالة وكفيلة بوقف جميع جرائم وانتهاكات وممارسات إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، وإنهاء احتلالها غير القانوني لأرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967.

وعبر المجلس عن التضامن مع عائلات شهداء وضحايا العدوان الإسرائيلي ، والدعم لنضاله المشروع ضد الاحتلال دفاعا عن أرضه ومقدساته وحقوقه غير القابلة للتصرف.

كما أكد على حق الشعب الفلسطيني في ممارسة كافة أشكال النضال ضد الاحتلال وفقاً لأحكام القانون الدولي بما في ذلك المقاومة الشعبية السلمية، وتسخير الطاقات العربية الممكنة لدعمها.

وحث مجلس الجامعة العربية دول ومؤسسات المجتمع الدولي للمشاركة في حماية المدنيين الفلسطينيين وتشكيل آلية عملية وفعالة لتنفيذ ما جاء في قرار الجمعية العامة وتقرير الأمين العام للأمم المتحدة، والذي تضمن خيارات قابلة للتطبيق لحماية المدنيين الفلسطينيين.

ودعا المجلس ، الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة لتحمل مسؤولياتها وكفالة احترام وإنفاذ الاتفاقية في أرض دولة فلسطين، بما فيها القدس الشرقية، من خلال وقف الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان

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