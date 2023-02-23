النيابة العامة الفرنسية تطلب سجن سعد لمجرد 7 سنوات بتهمة الاغتصاب

2023-02-23 / 18:56
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هبة بريس _ القسم الثقافي

طلبت النيابة العامة الفرنسية الخميس سجن سعد لمجرد 7 سنوات بتهمة الاعتداء الجنسي، وكان المغني المغربي نفى الأربعاء أمام محكمة الجنايات في باريس أن يكون اغتصب الشابة الفرنسية لورا ب. أو أقام علاقة جنسية معها.

وقال المدعي العام جان كريستوف موليه في نهاية مرافعته أمام محكمة الجنايات، إن “لمجرد مذنب بارتكاب أعمال اغتصاب”، مطالبا أيضا بحظر دخوله إلى فرنسا لخمس سنوات بعد قضاء عقوبته.

وأضاف موليه أنه في محاكمات الاغتصاب “كثيرًا ما نسمع عن تصريحات مقابل تصريحات، لكن قبل التصريحات هناك الحقائق”.

ويصدر الحكم في القضية الجمعة.

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