المغرب يؤكد دعمه لأمن مصر المائي

2023-02-23 / 18:37
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هبة بريس _ الرباط

صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المغربية، بأن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، استقبل اليوم الخميس، النعم ميارة رئيس مجلس المستشارين المغربي.

وأوضح السفير أبو زيد، أن وزير الخارجية استهل اللقاء بالترحيب بـ”ضيف مصر العزيز، ومشاعر الاعتزاز والفخر بما تشهده العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين من زخم وتضامن، مبرزا أهمية مواصلة توسيع نطاق مجالات التعاون الثنائي بما يعظم المصالح المشتركة للبلدين”.

وأعرب ميارة عن اهتمام بلاده بالتعاون والتنسيق مع مصر في إطار الاتحاد الأفريقي، مؤكدا على دعم المملكة المغربية لأمن مصر المائي وحقوقها في مواردها المائية.

وأكد سامح شكري خلال اللقاء على دور التعاون البرلماني في توطيد العلاقات الثنائية، مشيرا إلى أهمية التعاون بين المؤسسات التشريعية بين مصر والمغرب لاسيما في ظل الروابط التاريخية التي تجمع الشعبين المصري والمغربي، والتحديات التي تواجه البلدين والمنطقة بشكل عام.

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تعليق واحد

  1. رأي ما دخله في دعم مصر لأمنها المائي.
    تبحثون على العدو رقم 30 بعدما اصبحنا أعداء لثلت الكرة الأرضية.تبحثون عن عداء إثيوبيا..
    وهي قوية على مصر والمغرب ،،،

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