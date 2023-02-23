الرباط.. “التوظيف الوهمي” يجر موظف أمن متقاعد للاعتقال

هبة بريس

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أول أمس الثلاثاء 21 فبراير الجاري، من توقيف مسؤول أمني متقاعد، برتبة مراقب عام، وذلك للاشتباه في تورطه في النصب بدعوى التوظيف الوهمي في صفوف الأمن الوطني.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد شكل المشتبه فيه، الذي تقاعد من أسلاك الشرطة في سنة 2016، موضوع شكايتين بالنصب والاحتيال بدعوى التوسط للضحايا في التوظيف الوهمي في صفوف الأمن الوطني مقابل مبالغ مالية.

وقد تم إيداع المعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، والتأكد من فرضية إمكانية وجود ضحايا آخرين لهذه الأفعال الإجرامية.

ويأتي توقيف المعني بالأمر في سياق طالما شددت فيه المديرية العامة للأمن الوطني على أن الكفاءة والاستحقاق هما السبيل الوحيد لاجتياز مباريات الشرطة، وأنها اعتمدت ميثاقا جديدا للتوظيف الشرطي يقطع مع جميع مظاهر الغش والمحسوبية، مع حرصها على التطبيق الحازم للقانون في حق جميع المخالفين.

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