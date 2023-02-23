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فرس تلقى مصرعها في حادثة سير بالجديدة

2023-02-23 / 15:34
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أحمد مصباح – الجديدة

في مشهد تقشعر منه الأبدان بعاصمة دكالة، مازالت جثة فرس (أنثى) ملقاة على الطريق، بعد أن لقي، صباح اليوم الخميس، هذا الحيوان الأليف، مصرعه، عقب اصطدام عنيف مع دراجة نارية، ثلاثية العجلات.

وفي الوقائع، فإن أنثى حصان، كان يمتطيه شاب، اصطدم، في حدود الساعة العاشرة من صباح اليوم الخميس، بدراجة نارية، تعرف ب”تريبورتور”، على الطريق الوطنية رقم: 1، ذات الاتجاهين، عند المدخل الشمالي لمدينة الجديدة، قدوما من الدارالبيضاء، وتحديدا بالمدار الحضري، على بعد أقل من 20 مترا من الرادار الثابت، وحوالي 10 متر عن السد القضائي (البراج)، الذي تقيمه مصالح أمن الجديدة.

حيث إن جثة الفرس، التي تكسر قائمه الأيسر، وانفصلت بشكل شبه كلي عن جسده، مازالت، وإلى حدود الساعة الثانية زوالا، ملقاة على الرصيف، المخصص للراجلين، والذي تغطيه دماء غزيرة. حيث لم تعمد السلطات الجماعية، بتنسيق مع السلطة المحلية، بعد أن أجرت مصلحة حوادث السير، التابعة لأمن الجديدة، صاحبة الاختصاص الترابي، المعاينة والتحريات، لتحديد أسباب وملابسات حادثة السير، (حيث لم تعمد) إلى إزالتها.

هذا، وعرف مسرح النازلة، توقف مستعملي الطريق، من راجلين، وأصحاب العربات، الذين ترجلوا من مركباتهم، والذين قادهم الفضول، إلى التجمهر حول جثة الفرس؛ إذ أبدوا، حسب الارتسامات التي استقتها الجريدة، تأثرهم الشديد، لمصرع هذا الحيوان الأليف بشكل تراجيدي، سيما أن قائمه الأيسر أصبح بشكل شبه كلي، منفصلا عن جسده، في مشهد مقزز، تقشعر منه الأبدان.

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‫2 تعليقات

  2. والله الى حرام عليكم اولا يجب معابة الطرفين وانتشال هد الحيوان الى المجازر الحضرية حتى يتم اتلافه اين هي الجماعة؟

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