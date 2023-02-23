في دولة الكابرانات.. تبون يحلم بتنظيم كأس افريقيا ويحرم مؤثرة فرنسية من التأشيرة

هبة بريس - الرباط

لا حديث بين النشطاء الفرنسيين بمواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الأخيرة، سوى حول حرمان السلطات الجزائرية لعدد من الفرنسيين من تأشيرة الدخول للبلاد.

وفي هذا الصدد، تداول عدد من النشطاء، فيديو لمؤثرة فرنسية مشهورة، تقدمت بطلب الحصول على تأشيرة الدخول الجزائر لمرتين غير أنها تفاجأت بالرفض دون مبرر معقول.

وأكد النشطاء، على أن المؤثرة المذكورة، تنضاف إلى عدد من الفرنسيين الذين تفاجأوا برفض طلبات حصولهم على تأشيرات الدخول للجزائر خلال الفترة الأخيرة.

وتساءل النشطاء، حول الأسباب الحقيقية وراء رفض دولة تبون لدخول الفرنسيين، حيث اعتبر بعضهم القرار انتقاميا وربطه بقضية الناشطة الجزائرية أميرة بوراوي، فيما ربط آخرون قرار الكابرانات في رغبتهم بتنظيم كإس افريقيا مقابل حرمان المؤثرين ومختلف الراغبين في زيادرة بلادهم من التأشيرة لأسباب غير معقولة.

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