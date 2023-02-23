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نشرة إنذارية: تساقطات مطرية وثلجية ورياح قوية بهذه المناطق

2023-02-23 / 14:45
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هبة بريس

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن أمطارا قوية أحيانا رعدية، وتساقطات ثلجية، وهبات رياح قوية محليا، مرتقبة اليوم الخميس وغدا الجمعة بعدد من مناطق المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أن أمطارا قوية أحيانا رعدية (30- 40 ملم) ستهم كلا من الحوز وخريبكة وسطات وشيشاوة وقلعة السراغنة ومراكش والخميسات والرحامنة وتارودانت، اليوم الخميس ابتداء من السادسة مساء إلى التاسعة من صباح غد الجمعة.

وأضافت أن تساقطات ثلجية على المرتفعات التي تتجاوز 1200 م تتراوح مقاييسها ما بين 15 و 40 سم مرتقبة غدا الجمعة بكل من إفران وبني ملال وأزيلال وخنيفرة والحوز وورزازات وبولمان وميدلت، في حين يرتقب أن تتراوح مقاييسها ما بين 10 و 15 سم بكل من تارودانت وشيشاوة وتازة وجرسيف وصفرو والحسيمة وتنغير.

وأشارت المديرية إلى أن هبات رياح قوية محليا (70 – 90 كلم في الساعة) ستهم كلا من ورزازات وتزنيت وتارودانت وطاطا وكلميم وسيدي إفني وأسا الزاك، غدا الجمعة من الواحدة صباحا إلى العاشرة ليلا.

وتابعت أن نفس الظاهرة الجوية مرتقبة بكل من جرسيف وفكيك وجرادة والناظور وتاوريرت وتازة وبولمان وميدلت وتنغير والرشيدية، يوم غد الجمعة من منتصف النهار إلى الساعة الحادية عشرة ليلا.

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