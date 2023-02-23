عامل مكناس يشرف على تسليم مفاتيح سيارات للإ سعاف وسيارة للنقل المدرسي

ع محياوي _ هبة بريس

أشرف عامل إقليم مكناس يوم أمس الأربعاء، رفقة وفد مرافق له، على تسليم مفاتيح 06 وسيلة نقل مكونة من 5 سيارات إسعاف لجماعات قروية، وسيارة للنقل المدرسي تهم شبكة من المجتمع المدني في اختصاص الأطفال في وضعية إعاقة ، رصد لها غلاف مالي إجمالي يقدر 1.921.020،02 درهم.جرى اقتناؤها ضمن برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إستفادت منها الجماعات القروية التالية: جماعة عين كرمة، جماعة عين عرمة ، جماعة عين الجمعة، جماعة مجاط، وجماعة شرقاوة بسيارات إسعاف، فيما جماعة وسلان إستفادت بسيارة للنقل المدرسي تهم شبكة من المجتمع المدني في اختصاص الأطفال في وضعية إعاقة .

كما يندرج اقتناء السيارات المذكورة، في إطار الجهود المبذولة من قبل اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعمالة إقليم مكناس بفضل الخدمات المتواصلة ل “عبد الغني الصبار “عامل الإقليم وطاقم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لدعم قطاع الصحة، وتعزيز حظيرة سيارات الإسعاف بالإقليم، وتقريب الخدمات الصحية من المواطنين.

فيما أكد السيد العامل على تحصين المكتسبات المحققة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وعلى توجيه البرامج المستقبلية نحو دعم سد الخصاص فيما يهم النقل المدرسي والرعاية الاجتماعية والصحية.

ومن جهته، قدم رئيس القسم الاجتماعي بعمالة مكناس الحبيب عبد المالك المعروف بخصاله الطيبة وتفانيه في العمل، مجموعة من الشروحات ومؤشرات ذات الطابع الاجتماعي والتضامني، وكذا التكلفة المالية الإجمالية والتي ساهم بها صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بعمالة مكناس.

و أكد ذات المسؤول، أن الهدف من هذه المبادرة هو تقليص نسبة وفيات الأمهات في مرحلة الإنجاب والأطفال، و تقريب الخدمات الصحية من المواطنين، وتعزيز حظيرة سيارات الإسعاف بالإقليم، وتقديم الرعاية والاهتمام لفئة الأشخاص في وضعية إعاقة

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0