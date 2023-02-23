التساقطات الثلجية.. بايتاس: فتح 57 محورا طرقيا وفك العزلة عن أزيد من 434 ألف نسمة

2023-02-23 / 14:14
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هبة بريس - لبنى ابروك

استعرض الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، مجهودات السلطات تحت التعليمات والتوجيهات الملكية لمواجهة موجة البرد القارس والتساقطات الثلجية.

وذكر بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، أنه الى غاية الأربعاء 22 فبراير الجاري، ومن أجل ضمان استدامة حركة السير، تم فتح 57 محورا طرقيا، و المجهودات متواصلة لفتح المحاور الطرقية المتبقية وعددها 3 محاور.

كما مكنت التدخلات من فك العزلة على أزيد من 434 الف نسمة تهم الساكنة القاطنة ب55 جماعة ترابية الموزعة على الأقاليم ال11 الحوز تارودانت ميدلت تنغير طاطا شيشاوة كلميم الراشيدية زاكورة اشتوكة انزكان..

وأضاف بايتاس، أنه تمت تعبئة 409 من الآليات وتهم الشاحنات والكاسحات ونافخات الثلوج وآليات التسوية، كما تم إصلاح أعطاب شبكة الهاتف والكهرباء والعملية متواصلة.

وأشار ذات المتحدث، إلى تنظيم 26 قافلة طبية متخصصة استفاد منها أزيد من 16 الف شخص كما تمت برمجة 34 قافلة، بالاضافة إلى توزيع 74 طن من الأدوية والمستلزمات الطبية ، إلى جانب تسجيل مجموعة من التدخلات الطبية عبر مروحيات وسيارات.

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