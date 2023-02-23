بايتاس: إتلاف 400 طن من المواد الغذائية الفاسدة ورصد 3325 مخالفة

هبة بريس - لبنى أبروك

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الحكومة منذ تنصيبها تقوم بمراقبة وبحملات لمراقبة الجودة ومختلف المقتضيات القانونية التي تؤطر هذا الموضوع.

وذكر بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، أنه “منذ فاتح يناير الى غاية 22 فبراير الجاري، التدخلات اللجان المختلطة همت مراقبة 64 الف و34 محلا للإنتاج والتخزين والبيع بالجملة والتقسيط; وأفضت إلى رصد 3325 مخالفة”.

وفيما يخص الجودة، يضيف بايتاس، فقد تم حجز واتلاف ما يعادل 400 طن من المواد الفاسدة والغير المطابقة للمعايير، مشددا على أن الحكومة تقوم دائما بهذه الحملات وهذا العمل سيستمر ويتواصل.

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