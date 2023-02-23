بعد 3 سنوات.. الحكومة تنهي حالة الطوارىء الصحية بالمملكة
هبة بريس - الرباط
بعد مرور 3 سنوات على ظهور فيروس كورونا المستجد، و فرض حالة الطوارىء الصحية وتمديدها بشكل متواصل، قررت الحكومة إنهاء هذا الإجراء متم شهر فبراير الجاري.
وخلال الاجتماع الحكومي المنعقد يومه الخميس، لم تتدارس الحكومة مشروع مرسوم تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا.
ويأتي هذا القرار، بعد تحسن حالة الوضعية الوبائية لفيروس كورونا المستجد بالمغرب.
وكانت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، قد أعلنت قبل أيام أن المغرب يعرف وضعا وبائياً هو الأفضل منذ بداية الجائحة على الصعيد الوطني.
وشددت الوزارة في بلاغ لها، على أن المملكة تعرف وضعاً وبائيا جدّ مريح بمختلف جهات المملكة.
ما رأيك؟
المجموع 7 آراء
0
7
12 تعليقات
أخيرا انتهى مسلسل الطوارئ الحية بالمغرب..
رغم فك القيود ورفعها نهائيا نواجه شبح ارتفاع الاسعار والازمة الغذائية والبطالة..
على الكل ان يكون محترزا وأخذ الحيطة والحذر..
رغم أن الحكومة رفعت القيود الإحترازية فإن هناك عدة مشاكل تواجه المواطنين من مخلفات كورونا الا وهو ارتفاع الأسعار..
نتمنى تدخل حكومي عاجل لمعالجة الوضع الكارثي لارتفاع الاسعار اما التدابير الإحترازية لا يهم ..
تضرر العديد من الدول والشعوب من تداعيات أزمة كورونا ..
نتمنى ان تجتاز هذه الأزمات وان تعود الحياة كما كانت سابقا..
إلهاء الشعوب بأزمة الطوارئ الصحية مما خلف أزمة عالمية غير مسبوقة …
اللهم احفظ بلدنا من كل الفيروسات والاوبئة..
عن اي وباء تتحدثون؟ شادين إذاعة بوحدكوم
لا تلتزم الحياد في نشر التعاليق
ستفقدون المصداقية
سننسحب من هبة بريس
على سلامتنا.