حالة الطوارئ الصحية بالمملكة
صورة تعبيرية

بعد 3 سنوات.. الحكومة تنهي حالة الطوارىء الصحية بالمملكة

2023-02-23 / 13:39
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هبة بريس - الرباط

بعد مرور 3 سنوات على ظهور فيروس كورونا المستجد، و فرض حالة الطوارىء الصحية وتمديدها بشكل متواصل، قررت الحكومة إنهاء هذا الإجراء متم شهر فبراير الجاري.

وخلال الاجتماع الحكومي المنعقد يومه الخميس، لم تتدارس الحكومة مشروع مرسوم تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

ويأتي هذا القرار، بعد تحسن حالة الوضعية الوبائية لفيروس كورونا المستجد بالمغرب.

وكانت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، قد أعلنت قبل أيام أن المغرب يعرف وضعا وبائياً هو الأفضل منذ بداية الجائحة على الصعيد الوطني.

وشددت الوزارة في بلاغ لها، على أن المملكة تعرف وضعاً وبائيا جدّ مريح بمختلف جهات المملكة.

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‫12 تعليقات

  2. رغم فك القيود ورفعها نهائيا نواجه شبح ارتفاع الاسعار والازمة الغذائية والبطالة..

  4. رغم أن الحكومة رفعت القيود الإحترازية فإن هناك عدة مشاكل تواجه المواطنين من مخلفات كورونا الا وهو ارتفاع الأسعار..

  5. نتمنى تدخل حكومي عاجل لمعالجة الوضع الكارثي لارتفاع الاسعار اما التدابير الإحترازية لا يهم ..

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