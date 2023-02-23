الملك محمد السادس

الملك: متمنياتنا لشعب اليابان الصديق بمزيد الرقي والرخاء

2023-02-23 / 12:53
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هبة بريس

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى الإمبراطور الياباني ناروهيتو، وذلك بمناسبة عيد ميلاده.

وأعرب الملك، بهذه المناسبة، عن “تهانئه الحارة لصاحب الجلالة الإمبراطورية ناروهيتو، مشفوعة بمتمنياته له ولأسرته الإمبراطورية بموفور الصحة والسعادة، ولشعب اليابان الصديق بمزيد الرقي والرخاء”.

ومما جاء في برقية الملك “وأغتنم هذه المناسبة، لأعرب لكم عن اعتزازي بأواصر الصداقة العريقة التي تربط أسرتينا وشعبينا، وكذا بالمستوى المثالي لعلاقات التعاون المثمر القائمة بين بلدينا الصديقين”.

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