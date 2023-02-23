أسواق سوس…تراجع طفيف في اسعار الخضر واستقرار في الفواكه

ع اللطيف بركة - هبة بريس

سجلت بعض انواع الخضر والفواكه بأكادير انخفاض في ثمنها مقارنة مع الاسبوع الماضي، ويرجع المهنيون ذلك التراجع الى عودة الضيعات الفلاحية للانتاج بعد التساقطات المطرية الأخيرة وصعوبة الأوحال ، ومن ضمن أصناف الخضر التي عرفت انخفاض في سعرها، الطماطم بدرخان والبصل بخمسة دراهم، والجزر بدرهمان والقرع الاخضر بتراجع وصل الى حدود أربعة دراهم. فيما استقر سعر البطاطس في حدود تسعة دراهم.

وفيما يلي أثمان الخضر والفواكه ليوم الخميس :

– البطاطس: 9 درهم كلغ ناقص درهم

– البصل : 11 درهم كلغ ..ناقص خمسة دراهم

– الطماطم : ما بين 8 و 9 دراهم / كلغ …ناقص درهمان

– الفلفل: 10 دراهم.. خضراء زيادة درهمان / و الحمراء 18 درهم ل كلغ ناقص درهمان

– الجزر : 8 دراهم / كلغ ناقص درهمان

– الباذنجان: 10 درتهم / كلغ بقي في نفس الثمن

– الخيار: 8 دراهم / كلغ بقية في نفس الثمن

-القرع الأخضر: 13 درهم / كلغ ناقص أربعة دراهم

– القرنبيط (شيفلور) : 8 دراهم / للوحدة. ناقص درهم

– الفول الأخضر : 10 درهم / كلغ ناقص درهمان

– القزبر: درهم / للوحدة ناقص 50 سنتيم

– اللفت: 8 دراهم / كلغ …ناقص درهمان

– الكرنب: درهمين ونصف / للوحدة زيادة ثلاث دراهم

– الفلفل الحار : 20 درهم / كلغ

– الباربا: 5 درهم / كلغ. ناقص درهم

– اليقطين (القرع الأحمر) : 8 درهم الرومية / كلغ ….القرع البلدي 12 درهم

– البقدونس: درهم / الحزمة

– الكرفس: درهمان ونصف / الحزمة

– النعناع: بين 1 و 50ر1 درهم / الحزمة

– أسعار للفواكه بالتقسيط

– التفاح المحلي الاحمر: 15 درهم / كلغ والابيض 12 درهم

– التفاح المستورد: 23 درهم / كلغ

– الموز المحلي: ما بين 8 و 9 دراهم / كلغ بالجملة

– الموز المستورد: 20 درهم / كلغ

– البرتقال: 8 دراهم / كلغ

– الحامض: بين 8 دراهم / كلغ …بالجملة 5 دراهم

– الإجاص: بين 15 الى 20 درهم / كلغ

– الأفوكادو: ما بين 35 الى 36 / كلغ

– الأناناس: 20 درهم / كلغ

– مانجو: 33 درهم / كلغ….

– كيوي: 23درهم / كلغ

– الباباي: بين 13 و 15 درهم / كلغ

– الكاكي: بين 17 و 20 درهم / كلغ

– الفراولة: بين 16 درهم/كلغ بالجملة ما بين 13 الى 14 درهم

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