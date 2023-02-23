ماكرون يبدأ جولة أفريقية في الأول من مارس المقبل

هبة بريس - وكالات

أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم الخميس، أن الرئيس إيمانويل ماكرون، سيبدأ جولة أفريقية يوم 1 مارس المقبل، تشمل دول الغابون وأنغولا وجمهورية الكونغو وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وكشفت مجلة “لو جورنال دو ديمانش”، اليوم الخميس، أن الجولة التي ستنطلق في الأول من مارس المقبل تشمل حضوره قمة حول حماية الغابات الاستوائية بجانب تعزيز العلاقات الثنائية مع الدول الأربع، في وقت يزداد فيه النفوذ الصيني والروسي في القارة.

ويبدأ ماكرون جولته في الغابون حيث يشارك في قمة الغابة الواحدة يومي 1 و2 مارس المقبل، والتي تنطلق في العاصمة ليبرفيل في الغابون.

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