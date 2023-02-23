ماكرون يبدأ جولة أفريقية في الأول من مارس المقبل
هبة بريس - وكالات
أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم الخميس، أن الرئيس إيمانويل ماكرون، سيبدأ جولة أفريقية يوم 1 مارس المقبل، تشمل دول الغابون وأنغولا وجمهورية الكونغو وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
وكشفت مجلة “لو جورنال دو ديمانش”، اليوم الخميس، أن الجولة التي ستنطلق في الأول من مارس المقبل تشمل حضوره قمة حول حماية الغابات الاستوائية بجانب تعزيز العلاقات الثنائية مع الدول الأربع، في وقت يزداد فيه النفوذ الصيني والروسي في القارة.
ويبدأ ماكرون جولته في الغابون حيث يشارك في قمة الغابة الواحدة يومي 1 و2 مارس المقبل، والتي تنطلق في العاصمة ليبرفيل في الغابون.
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لايهمه اي شيء فقط الخوف من فقدان نفوذها في افريقيا.الكل يطرد ماما فرنسا الا الكابرنات يحبونهم حبا جما.
لامرحبا بهذا الماسوني وأفريقيا اليوم ايست افريقيا الماضي هذا الصعلوك بجب على افريقيا ان تعيد تربيته من جديد والمملكة الشريفة له بالمرصاد حتى يعود إلى صوابه عاجلا وليس اجلا أفقر افريقيا وترك شبابها يموت في البحور بسبب لقمة عيش عليه لعنة قارة افريقيا كاملة وفي الآخرة عذاب اليم وخلود في النار
Il va chercher des crédits dans les banques locales des pays visités pour se montrer que les Français sont des gros investisseurs!!!! hhhhhhhh
ان لم تغير سياستها نحو افريقيا عاجلا سوف تفقد كل ما هو افريقي وبالمناسبة اول رئيس فاشل عرفته فرنسا
هذا القرد “الويستيتي” غير مرغوب فيه في افريقيا. لا زالت رائحة الاستعمار تفوه منه ومن كبريائه. لقد احرق جميع اوراقه في افريقيا.
اسم على مسمى ” ماكر ون” انه ماكر و ون اي ماكر و ضعيف. ما كر لانه ضن انه قادر على لي يد كل القادة الافارقة بمكره و ضعيف في رأيه و تقديره لسياسة فاشلة. فلا مرحى به فوق تراب المغرب.