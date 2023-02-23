خريبكة … استنهض العقلاء فاستلهمتهم ” مدينة الفنون ” ..وبعد !!!

ع الله عياش - خريبكة

حينما يفكر المسؤول في خلق رواج فكري يكون هو بطله ؛ يختار دائما “صناعة الأوهام ” بل ويحشد كل قدراته لاكتساب شرعية سياسية مستمدة من ” التغول ” و ” الهروب من الاعتراف بالهزيمة ”

و”صناعة الأوهام” تنشغل به الزعامات السياسية التي لم تجد مبررا لكل الإخفاقات ولم تستطيع التفكير جدياً في معالجة أخطاء الماضي والذهاب نحو مشروع سياسي / اقتصادي يعطي الأولوية لتحقيق التنمية المطلوبة ..

اخر صيحات مجلس جماعة خريبكة تلك المتعلقة بمشروع أطلق عليه ” مدينة الفنون ” ..فكرة عبارة عن مشروع صاحبه ضجيج ..ميزانية المشروع تكفي لحلحلة مشكلات يصعب الحديث عنها في هذا الزمن

ضجة وتهليل، تصب في صالح تلميع مجلس لا يستطيع، أو ربما لا يريد أن يحل أي مشكلة بخريبكة ولا أن يفتح أي باب لإخراجها من ركوض لا نظير له .. سيادة الرئيس وبعد:

قبل الشروع في الحديث عن المشروع المزمع تنفيده مستقبلا وجب تذكير الرئيس بقيمة ” المقاربة التشاركية ” ..ولا نعني بهذا الاستماع الى النخبة ولكن نقصد بها ” الاقتراب من الساكنة ” ..اقترب من البشرية تسمع عجبا !

واذا كان من شيء وجب قوله للرئيس ..فالأجدر ان ننبه الى ان ” الأخد بالمشورة ” لا يصلح مع “النخبة” أو “الأبواق” التي ألفت التطبيل والتهليل ..فكثيرا ما تحاول هذه الكائنات أن تبسط ردود الأفعال على ما تشتهي أذن سيادة الرئيس أن تسمع، وتنقل لك حالات التذمر على أنها مجرد اختلاف وجهتي نظر أو خلاف بين رأيين، وهذا أخطر ما يواجه صناعة القرار ..استمع لعامة الناس تفقه الحقائق بغير تزيين اوتهيين ..

عندما فكر رئيس جماعة خريبكة في تشييد “مدينة الفنون” ؛ فالأكيد ان الاطار العام للفكرة ايجابي ؛ لكن كيف لمهندس وبرلماني ان يتناسى ان الإصلاح الجيد له علاقة بالوصول الملائم إلى ” الموارد والفرص ”

هل يمكن لشاب عاطل بدون موارد مالية ان يدخل ” جنة الفنون ” ..وهل نسي سيادة الرئيس ان ” جيوب الفقر” والحاجة والضيم تستحوذ تلقائياً على شباب الإقليم في غياب تام لفرص عمل …أصل “المحن” البطالة ايها الرئيس !!!!

” مايمكنش اليوم نتكلموا على جلب الاستثمار في حضرة الرئيس على اعتبار انه سبق و مارس التسيير لسنوات ولاشيء حصل ..ولكن من حقنا نقولو ليه ..خريبكة في حاجة لأولويات ..

خريبكة مازال الانارة فيها “صفراء لا تسر الناظرين” في حين ان أغلب المدن قطعت شوطا كبيرا مع ” الطاقة الشمسية ” ..خريبكة فيها أحياء تعيش العتمة والظلمة وفي كل اتصال بأعضاء المجلس نتلقى جوابا مضحكا ” والله البارك مافيه “بولة ” …بل بعض اعضاء مجلسك الموقر اصبح كاهلهم متاح للساكنة من اجل تغيير مصابيح وعلى كاهلهم ايضا ”

جماعة خريبكة ماعندهاش “سيارة اسعاف ” …نعم كاينة اديال نقل الموتى… ولكن من اجل اسعاف البشرية مافكرتيش تجيبها ..خفف من أعباء الساكنة فوالله لا قيمة للفنون والهشاشة تنهش الأغلبية

خريبكة مافيهاش ” مدينة العاب ” .. وعلى اعتبار ان رحلاتكم مكوكية نحو مدن أخرى لأجل اسعاد ابنائكم تناسيتم هذا المطلب … واش ماشي عيب ساكنة اصبحت تقصد مدينة بني ملال من اجل حصة لعب …” التعاسة من كل الجوانب ”

وإلى نسيتي نفكر ..في الصيف حينما يشتد الحر ..الا تجدون غضاضة وانتهم تشاهدون المآت بدون مسبح بمواصفات تحترم الإنسانية ..

والطرقات …” التبرقيع ” شوه جل الشوارع والحفر استوطنت لسنوات والإصلاح لا يتعدى “در الرماد ” .. هل يمكن بالفعل أن نفكر في ” مدينة الفنون ” ونحن بهذا الحال ؟

ومداخل المدينة ..وجه شاحب لا ابتكار فيه ولا ابداع ..لاجمال ولاحسن ..مداخل لا تعكس هوية المدينة،

مداخل خريبكة … من بدايتها الى منتهاها تعطيك فكرة أولية عن المدينة، وتعكس لك حقيقية مسيريها بدرجة أكثر، وما مدى رقي وعيهم وتفانيهم في خدمتها أو غلاضة قلبهم وقساوتهم عليها.

ان وجه المقارنة بين خريبكة عاصمة الفوسفاط و مدن اخرى يثير كثيرا من التساؤلات حول مدى جاهزية المجلس الجماعي لإخراجها من صورتها ” النمطية ” التي باتت لا تفارقها لسنوات ..مدينة متوقف تماما … ركوض في الوضعية الاقتصادية تولدت عنه مظاهر أخرى، يتجرع مرارتها شباب المدينة، فالخريجون والمجازون في هذه المدينة، يصطدمون بغياب فرص للشغل، بينما وجد آخرون ركوب قوارب الموت، أرحم للتخلص من هذا الواقع

سيادة الرئيس وبعد :

كل السالف ذكره والكثير لم يتسع الوقت لذكره .. امازلتم تفكرون في ” مدينة الفنون ” … ؟!!

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