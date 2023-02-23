جهة سوس ماسة تنخرط في مكافحة آثار التساقطات الثلجية

هبة بريس

انخرطت المديرية الجهوية للصحة و الحماية الاجتماعية بجهة سوس ماسة، بتنسيق مع المندوبيات الإقليمية، في تفعيل برنامج عملية “رعاية” لمكافحة أثار موجة البرد القارس والتساقطات الثلجية التي تجتاح المناطق النائية والمعزولة وذلك بتنزيل برنامج عمل جهوي للوحدات الصحية المتنقلة والقوافل الطبية المتخصصة.

وأوضح بلاغ للمديرية أن انخراطها في هذا العمل الإنساني يأتي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، الداعية إلى تنسيق الجهود لتقديم المواكبة والمساعدة الضرورية للساكنة المتضررة بكافة المناطق التي تأثرت نتيجة سوء الأحوال الجوية والتساقطات الثلجية الهامة الأخيرة، وتماشيا مع توجيهات وزير الصحة والحماية الاجتماعية.

وأضاف المصدر أن عملية “رعاية” تهم أقاليم طاطا وتارودانت واشتوكة ايت باها، خلال الفترة الممتدة ما بين 15 نونبر 2022 الى غاية 31 مارس2023، وتهم 133 دائرة صحية و 496 تجمع سكني (الدواوير) إضافة إلى 302 نقطة تجمع خصصت لفائدة 131 ألف نسمة.

وتشمل هذه العملية كل البرامج الصحية التي توفرها جميع المراكز الصحية إضافة إلى استشارات وفحوصات طبية متخصصة تستهدف بالخصوص النساء الحوامل والأطفال والأشخاص في وضعية هشاشة صحية، كما توفر خدمات تشخيص الامراض والتلقيح ومراقبة صحة الأم والطفل وكذا تتبع الأمراض المزمنة.

وذكر المصدر أنه لبلوغ أهداف هذه العملية، عبأت المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية عددا مهما من الموارد البشرية والتجهيزات الطبية والبيو طبية وكميات مهمة من الأدوية والمنتجات الصحية، والوسائل اللوجستيكية إضافة إلى وسائل التنقل.

وفي هذا الصدد، برمجت 336 زيارة ميدانية للوحدات الصحية المتنقلة، انجزت منها 70 في المائة إلى غاية 21 فبراير الجاري، وبرمجت 12 قافلة طبية، أنجزت منها 75 في المائة إلى حد الآن، كما تم تسجيل 15 ألف و 891 تدخل منها 2740 تهم صحة الأم والطفل.

وتفاعلا مع النشرة الإنذارية لليلة الأربعاء 15 فبراير الجاري المتعلقة بموجة البرد الأخيرة التي همت خصوصا إقليمي طاطا وتارودانت، وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية وتوجيهات وزير الصحة والحماية الاجتماعية، كثفت المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بجهة سوس ماسة والمندوبيتين الاقليميتين المعنيتين كل الجهود، وعبأت الموارد البشرية واللوجيستيكية الضرورية والادوية اللازمة من أجل المشاركة الى جانب السلطات والقطاعات المعنية في فك العزلة عن المناطق المتضررة.

وفي هذا الإطار، أقدمت المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بجهة سوس ماسة، بتنسيق مع المندوبيات الإقليمية، بوضع خطة عمل استعجالية واستباقية تروم تقريب الخدمات الصحية الأساسية والأدوية اللازمة للساكنة المتضررة من تداعيات هذه التقلبات الجوية وتخفيف آثارها على الساكنة المحلية.

وفي ذات السياق، تم تسجيل تدخلات طبية مستعجلة خلال هذه الفترة، أهمها، التكفل بخمسة نساء حوامل بإقليم طاطا، وبالمقابل لم يتم تسجيل أية حالة تدخل مستعجلة بباقي أقاليم الجهة.

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