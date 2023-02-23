قناة عبرية: قائد سلاح الجو الإسرائيلي يزور المغرب

هبة بريس

حل قائد سلاح الجو الاسرائيلي الجنرال تومر بار، في زيارة إلى المغرب، في إطار الزيارات التطبيعية ضمن “اتفاقية أبراهام”.

وحسب ما نقلته قناة “i24news” الإسرائيلية، فقد وصل المسؤول العسكري الاسرائيلي الى الرباط يوم الثلاثاء، حيث استقبل من قبل قائد سلاح الجو الملكي المغربي العابد العلوي بوحامد.

ووفق ذات المصدر، فيرافق الجنرال بار في هذه زيارته هذه للمغرب، رئيس قسم التدريبات في سلاح الجو الإسرائيلي.

ومن المقرر أن يقوم الجنرال تومر بار، بزيارة القواعد الجوية المغربية، بهدف تعزيز التعاون بين الجيشين.

هذا وجاءت هذه الخطوة في إطار برنامج التعاون العسكري المغربي الإسرائيلي، وتعزيز قدرات الردع على مستوى سلاح الجو، باعتباره أحد أهم أركان برنامج التعاون بين البلدين.

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