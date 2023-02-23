تسجيل هزتين أرضيتين أقواهما 6.7 درجة
أفادت لجنة الطوارئ في طاجيكستان بتسجيل هزتين أرضيتين صباح اليوم الخميس، إحداهما بقوة 6.7 درجة والأخرى تصل إلى 6 درجات، دون أن تصل معلومات عن أي إصابات أو دمار حتى الآن.
وقالت المتحدثة باسم لجنة الطوارئ أوميدا يوسوبوفا: “وفقا للبيانات المحدثة من معهد البناء الزلزالي وعلم الزلازل التابع لأكاديمية العلوم في البلاد، فقد وقعت هزتان أرضيتان بقوة 6.7 درجة وما بين 5 و6 درجات على مقياس ريختر في الساعة 5.37 و05.55 بالتوقيت المحلي تباعا، وكان مركز الزلزال على بعد 400 كيلومتر جنوب شرق العاصمة دوشنبه و30 كم شرق بحيرة ساريز” في مقاطعه بدخشان الجبلية في جبال بامير.
وأوضحت أن الزلزال شعر به في مدينة خوروغ عاصمة بدخشان الجبلية، بقوة ما بين 5 و6 درجات، وفي دوشنبه بقوة ما بين 2 و3 درجات، ولم يتم تسجيل أي إصابات أو دمار حتى الآن.
في وقت سابق، أفاد مركز رصد الزلازل الصيني بأن زلزالا بقوة 7.3 درجة ضرب طاجيكستان الخميس بالقرب من الحدود مع منطقة شينجيانغ في شمال غرب الصين.
11 تعليقات
لا حول ولا قوة الا بالله
الزلازل من علامات الساعة
إنا لله وإنا إليه راجعون
اللهم اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا والمؤمنين والمؤمنات
النبي ﷺ 💟 قال لا تقوم الساعة حتى يكثر الزلازل
قال رَسول اللَّهِ ﷺ:
لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم، وتكثر الزلازل، ويتقارب الزمان، وتظهر الفتن،
بعيدا عن الموضوع
أيها الأباء و الأمهات، راقبوا أبناءكم مع من يدخلون و يخرجون، من هم رفقاؤهم ؟ قبل أن يتشبعوا بأفكار الخوارج و التكفيريين فيضيعوا من بين أيديكم في حين غفلة منكم. صاحبوا أبناءكم و بناتكم، تحدثوا إليهم. لا تتركوهم فريسة لمن يغسلون أدمغة الشباب و الأطفال ثم يرسلونهم إلى مواطن الفتن. نسأل الله أن يحفظ أبناءنا و أبناءكم.
الكرة الأرضية تحتضر
هزة أرضية قوية
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد
اللهم انا نسألك المعافاة في الدنيا والاخره