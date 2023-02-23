ناقشوا مواضيع القطاع.. وزير النقل يجتمع بمهنيي قطاع النقل السياحي

هبة بريس

أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن عقد مؤخرا بالرباط، اجتماعا مع لجنة القيادة، والمكونـة من ست تمثيليات مهنية للنقل السياحي.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذا الاجتماع، الذي ترأسه وزير النقل واللوجيستيك محمد عبد الجليل، بحضور عدد من المسؤولين عن القطاع بالوزارة، يندرج في إطار مواصلة الحوار والعمل المشترك مع مهنيي قطاع النقل الطرقي بالمغرب، من أجل تدارس المواضيع التي تهم مهنيي القطاع والعمل على إيجاد حلول ملائمة للإشكاليات التي يعرفها.

وبحسب المصدر ذاته فقد تم خلال هذا الاجتماع، الذي طبعه جو من الثقة والحوار الجاد، تقديم حصيلة العمل المشترك لسنة 2022 وخاصة فيما يتعلق بالأولويات التي تم الاتفاق عليها والعمل عليها في إطار من المسؤولية والشراكة بين الجانبين. كما تم عرض مواضيع جديدة ستشكل برنامج العمل المشترك لسنة 2023، والتي تم الاتفاق حولها مع المهنيين.

وأشار إلى أن المشاركين أجمعوا خلال هذا الاجتماع عن ارتياحهم للمنهجية المتبعة، والمواضيع التي ستشكل برنامج العمل خلال 2023، واتفق الجانبان على مواصلة الحوار والتعبئة المشتركة من أجل اقتراح الحلول الناجعة والواقعية.

وذكر البلاغ أن هذا اللقاء اختتم بمصادقة وتوقيع الهيئات المهنية التي حضرت هذا الاجتماع على محضر الاتفاق الخاص بحصيلة سنة 2022 وبرنامج العمل لسنة 2023 بين الوزارة والتمثيليات المهنية للنقل السياحي.

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