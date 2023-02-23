زلزال تركيا.. ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 43556 قت.يلا

هبة بريس - وكالات

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، مساء الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد في 6 فبراير الجاري إلى 43 ألفًا و556 قتيلا.

ونقلت وكالة أنباء “الأناضول” الرسمية عن صويلو قوله، “مقتل 43 ألفًا و556 مواطنًا في الزلزال”.

وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر جنوب تركيا وشمال سوريا فجر الاثنين 6 فبراير الجاري، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.

ووفقًا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فإن الزلزال هو أكبر كارثة تشهدها البلاد منذ عام 1939.

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