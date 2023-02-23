صادرات الصناعة التقليدية تبلغ 95 مليون درهم

هبة بريس

كشفت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني عن أرقام صادرات منتوجات الصناعة التقليدية المغربية الموجهة للتصدير برسم يناير 2023.

وحسب معطيات الوزارة، فقد بلغت صادرات الصناعة التقليدية 95 مليون درهم، بارتفاع بنسبة زائد 39 في المائة مقارنة بشهر يناير 2022 وبزائد 72 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2019.

واستحوذت منتوجات الفخار والزرابي والمنتوجات النباتية والملابس التقليدية على 82 في المائة من الصادرات الإجمالية، وذلك عبر حصص بلغت 39 و23 و11 و9 في المائة على التوالي.

و على مستوى أسواق الطلب، أحرزت الولايات المتحدة الأمريكية تقدما بتسع نقط، محققة بذلك حصة قدرها 44 في المائة، لتحافظ من خلال هذا الأداء على مركزها الأول على رأس الدول المستوردة للصناعة التقليدية المغربية. كما أنها تفوقت أيضا على مستوى معدل التطور، حيث ناهزت 79 في المائة مقارنة بالسنة الفارطة.

و تبوأت فرنسا المركز الثاني بحصة 15 في المائة، مسجلة نموا بلغ 32 في المائة مقارنة مع يناير 2022، تليها مجموعة الدول العربية التي أحرزت حصة 9 في المائة من رقم معاملات التصدير وتقدما بلغت نسبته 29 في المائة.

و لا تزال الدار البيضاء مهيمنة على أكبر حصة من حيث رقم معاملات التصدير الإجمالي، إذ بلغت حصتها 52 في المائة، تليها مراكش في المركز الثاني (20 في المائة)، ثم فاس التي حظيت بالمركز الثالث (12 في المائة).

و على مستوى مدن تسجيل فاعلي التصدير، احتلت مراكش الصدارة بحصة بلغت 44 في المائة.

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