طقس الخميس.. تساقطات مطرية وثلجية مرتقبة بهذه المناطق

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، استمرار الطقس البارد نسبيا بكل من مرتفعات الأطلس والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد والهضاب العليا.

ومن المتوقع أيضا أن تتشكل سحب منخفضة وكتل ضبابية فوق كل من السهول الشمالية والوسطى والسايس ووالماس والسواحل الجنوبية، فضلا عن مرور سحب كثيفة مصحوبة بأمطار واحتمال تسجيل رعد متفرق بكل من وسط البلاد والأطلس والمناطق المجاورة والمنطقة الشرقية والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية.

كما سيلاحظ تساقط ثلوج فوق قمم مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط مع تسجيل هبات لرياح قوية نوعا ما بالسواحل الوسطى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 3- و5 درجات بكل من مرتفعات الأطلس والريف والهضاب العليا الشرقية والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 11 و16 درجة بالقرب من السواحل والمناطق الوسطى وأقصى الجنوب الشرقي وبالأقاليم الجنوبية. وستكون ما بين 5 و11 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستكون في ارتفاع بالجنوب الشرقي للبلاد، بينما ستكون في انخفاض بباقي الجهات.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي .

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