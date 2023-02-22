أخنوش يتدارس آليات مواكبة ‏الفلاحين رفقة الرئيس المدير العام “مامدا

2023-02-22 / 22:59
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هبة بريس

كشف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، من خلال تدوينة له مساء اليوم الأربعاء (22 فبراير)، بأنه عقد اجتماعا مع هشام بلمراح، الرئيس المدير العام لمجموعة التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين والتعاضدية المركزية المغربية للتأمين.

وبخصوص المواضيع التي تم تداولها والتطرق اليها بين الجانبين خلال هذا الاجتماع جاءت تدوينة رئيس الحكومة المنشورة على صفحاته الرسمية على مواقع التواصل “فيسبوك”، وانستغرام وتوتير لتكشف أن هذا الاجتماع تم خلاله التطرق للتوجهات العامة والدور المحوري الذي تلعبه هذه المؤسسة في تطوير قطاع الفلاحة ومواكبة ‏الفلاحين.

وأضاف رئيس الحكومة من خلاله التدوينة أن الاجتماع يعد فرصة للحديث عن أهمية تعزيز وتقوية دور التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين في تنمية ومواكبة المشاريع الفلاحية ببلادنا.

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