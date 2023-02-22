اعتقال شخصين بطنجة بحوزتهما 1200 قنينة خمر
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قرصنة المكالمات الهاتفية الدولية … توقيف شخصين بالناظور

2023-02-22 / 22:29
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هبة بريس

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الناظور، زوال اليوم الأربعاء 22 فبراير الجاري، من توقيف شخصين يشتبه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في المس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات الرقمية والقرصنة الدولية للمكالمات الهاتفية.

وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى تورط المشتبه بهما في استغلال معدات وأنظمة معلوماتية لقرصنة شبكات الاتصالات الوطنية، من أجل تحصيل عائدات مالية عن طريق تحويل المكالمات الهاتفية الدولية إلى محلية، وذلك قبل أن تُمكن الأبحاث والتحريات المكثفة من تشخيص هويتيهما وتوقيفهما.

كما أسفرت عمليات التفتيش المنجزة في هذه القضية عن حجز مجموعة من بطائق التعبئة والشرائح الهاتفية الخاصة بمزودي خدمات هاتفية وطنية، وثلاثة حواسيب محمولة ووحدة مركزية للكمبيوتر، علاوة على أجهزة إلكترونية ودعامات معلوماتية تستعمل في هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا الكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

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