الطالبي العلمي يتباحث مع رئيس وأعضاء لجنة حقوق الإنسان العربية

هبة بريس

أجرى رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، اليوم الأربعاء بمقر المجلس، مباحثات مع المستشار جابر المري رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية بجامعة الدول العربية والوفد المرافق له، وذلك بمناسبة مشاركتهم في أشغال الدورة العادية الـ 51 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان التي انعقدت بمدينة الصخيرات.

وذكر بلاغ للمجلس أن المستشار جابر المري قدم خلال هذا اللقاء عرضا حول لجنة حقوق الإنسان العربية واختصاصاتها، موضحا أن زيارته والوفد المرافق له ولقاءاتهم المؤسساتية، تندرج في إطار فتح نقاش صريح وبنّاء حول الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

وأضاف السيد المري أن احتضان المملكة المغربية لدورة اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان يبرز عنايتها واهتمامها بملف حقوق الإنسان وطنيا وإقليميا ودوليا، مشيرا إلى أن اللقاء مع رئيس مجلس النواب يروم الاطلاع عن قرب على الجهود التي تبذلها المملكة في هذا المجال.

من جهته، استعرض السيد الطالبي العلمي التطورات والمكتسبات التي أحرزتها المملكة في مجال حقوق الإنسان والحريات خلال عقدين الأخيرين تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

كما أبرز مسطرة التشريع، واختصاصات ودور مجلس النواب ومختلف هياكله في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مجالات التشريع ومراقبة العمل الحكومي، وكذا تقييم السياسيات العمومية ذات الصلة ودراسة ومناقشة تقارير مؤسسات الحكامة وفق الضوابط الدستورية.

وذكّر السيد الطالبي العلمي في هذا السياق، بالتراكم الذي حققه مجلس النواب خلال العقد الأخير، مما مكنه من تبوء مكانة متميزة في العديد من الهيئات والمنظمات البرلمانية القارية والجهوية والدولية، معربا عن استعداد المجلس للتواصل والحوار الدائم وكذا تقاسم تجربته مع مختلف المؤسسات والهيئات واللجان وتعزيز الاستفادة منها خاصة في مجال حقوق الإنسان.

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