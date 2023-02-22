هبة بريس _ رياضة

أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، الأربعاء 22 فبراير 2023، إطلاق أشغال تهيئة ملعبي الكركرات وبئر الكندوز، بإقليم أوسرد، بالعشب الاصطناعي، من الجيل الجديد.

ومثل عبد المالك أبرون، عضو المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع، رئيس الجامعة، في مراسم الإعلان عن إطلاق أشغال تهيئة ملعبي الكركرات وبئر الكندوز بالشعب الاصطناعي، الأربعاء 22 فبراير 2023.

واستنادا إلى جامعة الكرة، فقد تم عقد لقاء تواصلي مع مسؤولي المنطقة بملحقة العصبة الجهوية الداخلة واد الذهب ببئر الكندوز، بهدف تطوير كرة القدم والرفع من عدد الممارسين ذكورا واناثا.

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