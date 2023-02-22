الرئيس التونسي يقيل وزير التشغيل

2023-02-22 / 20:37
0
هبة بريس _ وكالات

أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيد، الأربعاء، قرارا بإقالة وزير التشغيل والتكوين المهني، نصر الدين النصيبي، وفق بيان مقتضب صادر عن الرئاسة.

وجاء في البيان، الذي نشر على صفحة الرئاسة على فيسبوك، أن سعيد أمر أيضا “بتسمية السيد منير بن رجيبة، كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج”.

ولم يشر البيان إلى أسباب إقالة النصيبي، ولا هوية من سيخلفه على رأس وزارة التشغيل والتكوين المهني.

وشغل النصيبي المنصب منذ 11 أكتوبر 2021.

وتمر تونس بأزمة سياسية حادة، منذ أن قرر سعيد، صيف عام 2021، تجميد أعمال البرلمان وحله لاحقا وإقالة رئيس الحكومة السابق.

وفي يوليو 2022، تم إقرار دستور جديد، إثر استفتاء شعبي، تضمن صلاحيات محدودة للبرلمان مقابل تمتع الرئيس بغالبية السلطات التنفيذية، منها تعيين الحكومة ورئيسها.

ومطلع العام الحالي، جرت انتخابات نيابية لم يشارك فيها نحو 90 في المئة من الناخبين.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of اندلاع حريق في منشأة نووية أمريكية

اندلاع حريق في منشأة نووية أمريكية

2023-02-22 / 22:13
Photo of 305 مرشحين لجائزة نوبل للسلام

305 مرشحين لجائزة نوبل للسلام

2023-02-22 / 21:17
Photo of “فرجينيا” الأميركية تحتفي بأول مشرّعة من أصل أفريقي

“فرجينيا” الأميركية تحتفي بأول مشرّعة من أصل أفريقي

2023-02-22 / 19:42
Photo of اعتقال الأمين العام للحزب الجمهوري التونسي عصام الشابي

اعتقال الأمين العام للحزب الجمهوري التونسي عصام الشابي

2023-02-22 / 19:29
Photo of وزير خارجية إسرائيل: دول عربية جديدة ستطبع علاقاتها معنا قريبا

وزير خارجية إسرائيل: دول عربية جديدة ستطبع علاقاتها معنا…

2023-02-22 / 18:27
Photo of البرلمان الروسي بغرفتيه يقر تعليق معاهدة “نيو ستارت”

البرلمان الروسي بغرفتيه يقر تعليق معاهدة “نيو ستارت”

2023-02-22 / 15:16
Photo of جريمة بشعة تهز فرنسا.. تلميذ يقت.ل معلمته داخل المدرسة

جريمة بشعة تهز فرنسا.. تلميذ يقت.ل معلمته داخل المدرسة

2023-02-22 / 15:00
Photo of طالبان تحظر موانع الحمل.. والمبرر: “مؤامرة غربية لتقليل المسلمين”

طالبان تحظر موانع الحمل.. والمبرر: “مؤامرة غربية لتقليل المسلمين”

2023-02-22 / 13:18
Photo of زلزال تركيا.. الوفيات تفوق 42 ألفا وحصر عمليات البحث في ولاية واحدة

زلزال تركيا.. الوفيات تفوق 42 ألفا وحصر عمليات البحث…

2023-02-22 / 12:45
Photo of بسبب مشاكل في الواردات.. بريطانيا تحدد كمية مشتريات المتسوقين من الخضر والفواكه

بسبب مشاكل في الواردات.. بريطانيا تحدد كمية مشتريات المتسوقين…

2023-02-22 / 11:45

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق