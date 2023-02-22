“فرجينيا” الأميركية تحتفي بأول مشرّعة من أصل أفريقي

هبة بريس _ وكالات

اختار المقترعون في ولاية فرجينيا الأميركية، الديمقراطية، جينيفر مكليلان، من مقاطعة ريتشموند في انتخابات خاصة لتشغل مقعدا شاغرا في مجلس النواب الأميركي، وتصبح بذلك أول امرأة من أصل أفريقي تمثل الولاية في الكونغرس.

وقالت مكليلان في خطاب انتصارها، الأربعاء: “سأجعل .. هذا البلد مكانا أفضل.. أنا جاهزة لأبدأ العمل”، وفق ما نقلته شبكة “سي بي إس نيوز” الأميركية.

وفازت النائبة، 50 عاما، على المرشح الجمهوري، ليون بنجامين، لتحظى بالمقعد الذي خلفه النائب الديمقراطي دونالد دونالد ماكيتشان، عقب وفاته بسبب إصابته بالسرطان في نوفمبر الماضي، أي بعد أسابيع فقط من فوزه بدورة رابعة.

وقالت رشيدا ميتشل، إحدى المصوتات، مساء الثلاثاء : “إنها لحظة تاريخية، وكان يجدر علي أن أكون جزءا منها.. لقد أنجزت (مكليلان) أمورا عظيمة لمدينة ريتشموند وللاتحاد الفيدرالي بأكمله”، وفق ما نقلته الشبكة الأميركية.

وكانت مكليلان قد ترشحت لنفس المقعد النيابي مرتين وفشلت في الوصول الى ذلك كما سبق لها الترشح لمنصب حاكم ولاية فرجينيا في الانتخابات الأخيرة وفشلت في ذلك.

ومساء الثلاثاء، وسط تقارير عن فوز مكليلان بالمقعد، قال الرئيس الأميركي، جو بايدن: “إنها في طريقها نحو فوز تاريخي.. نتطلع للعمل مع عضوة مجلس الشيوخ المنتخبة”، وفق بيان نقله موقع “يو إس إيه توداي” عن البيت الأبيض.

وبعد أداء مكليلان القسم، سيسجل الكونغرس 28 مشرّعة من أصل أفريقي. ونوّه موقع “يو إس إيه توداي” أن فوزها لن يغير من هامش الأصوات الحزبية في مجلس النواب، حيث يحظى الجمهوريون بالأغلبية.

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