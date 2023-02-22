اعتقال الأمين العام للحزب الجمهوري التونسي عصام الشابي

هبة بريس _ وكالات

أوقفت السلطات الأمنية في تونس، الأمين العام للحزب الجمهوري، عصام الشابي، بعد مداهمة منزله، مساء الأربعاء، وسط حملة اعتقالات طالت سياسيين ونقابيين وصحفيين في البلاد.

وأكد المحامي وعضو جبهة الخلاص الوطني، رضا بالحاج في تصريح صحفي إيقاف الشابي مشيرا إلى أنه لا تعرف أسباب الاعتقال بعد.

وأكدت الصفحة الرسمية للحزب على فيسبوك الاعتقال من طرف “شرطة مكافحة الإرهاب”

والتحق الشابي منذ أيام بجبهة الخلاص الوطني بعد أن كان ضمن أحزاب “الخماسي”.

ويعارض الشابي بشدة قرارات الرئيس قيس سعيد ويعتبرها انقلابا على الشرعية وأنه يرسخ حكما فرديا ونظاما دكتاتوريا.

ومنذ أكثر من أسبوع تشهد البلاد حملة اعتقالات واسعة طالت سياسيين وصحفيين ونقابيين ورجال أعمال في الوقت الذي يؤكد فيه سعيد أن اغلب الموقوفين تلاحقهم تهم التآمر على أمن الدولة.

على جانب آخر، أكدت عضو جبهة الخلاص الوطني، شيماء عيسى لـ”عربي21″ أن قوات من الشرطة توجهت إلى منزل القيادي في جبهة الخلاص الوطني، جوهر بن مبارك، لاعتقاله، إلا أنه لم يكن موجودا في البيت.

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