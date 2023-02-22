طلبات لجوء المغاربة بأوروبا تقترب من 22 ألفا خلال سنة 2022

هبة بريس

كشفت وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء، اليوم الأربعاء، أن حوالي 22 ألف مغربي تقدموا بطلبات اللجوء في دول الاتحاد خلال عام 2022، كرقم قياسي مقارنة بالسنوات السابقة.

ورصد التقرير المنحى التصاعدي لطلبات اللجوء المقدمة من طرف المواطنين المغاربة، حيث انتقلت من حوالي 5 آلاف طلب في عام 2014 إلى حوالي 12500 طلبا في 2016، ثم تراجع العدد في سنة 2020 مع جائحة كورونا إلى 7662 طلبا، قبل أن يشهد عدد الطلبات قفزة ملحوظة ابتداء من 2021 حيث بلغت طلبات اللجوء حوالي 15 ألفا.

ومن أصل 21 ألفا و895 طلبا تم التقدم به خلال 2022 من طرف المغاربة، فإن 21 ألفا و166 طلبا يتم للمرة الأولى، في حين أن 729 طلبا يتم التقدم بها من طرف أشخاص سبق لهم التقدم بطلب سابق.

وكشف التقرير أن المغاربة من بين أقل الجنسيات في شمال إفريقيا التي تحظى طلبات لجوئها بالقبول، حيث لا تتعدى نسبة قبول طلبات اللجوء 5 في المئة بمجموع دول الاتحاد.

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