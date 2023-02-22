الرجاء يستأنف قرار لجنة التأديب

هبة بريس _ رياضة

أعلن نادي الرجاء الرياضي اليوم الأربعاء، استئنافه قرار اللجنة المركزية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، برفض الطعن على مشاركة اللاعب سليمان لمراني، وتعيين لجنة قانونية لمواكبة هذه القضية.

وجاء في بلاغ للنادي، أنه “بادر بتاريخ 12 فبراير إلى استئناف مقتضيات قرار اللجنة المركزية للتأديب رقم 29 الصادر بتاريخ 08 فبراير والقاضي برفض طلب الشكاية المقدمة في مواجهة أولمبيك آسفي وذلك بعد إشراك اللاعب سليمان لمراني الحاصل على أربع إنذارات صفراء”.

وأكد الرجاء أنه “كلف لجنة من المحامين المختصين للترافع في هذه القضية، وسلك الإجراءات القانونية الكفيلة بضمان حقوق النادي أما المؤسسات الوطنية وحتى الدولية”

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