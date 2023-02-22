مراكش : الداخلية تعلق مهام قائد ملحقة بجماعة تسلطانت

محسن الراضي : هبة بريس

قررت وزارة الداخلية، امس الثلاثاء، تعليق مهام قائد الملحقة الإدارية تسلطانت بمراكش، بسبب تنامي البناء العشوائي على مستوى جماعة تسلطانت، وتكاثر الشكايات في حقه من طرف المواطنين.

وترجح المعطيات المتوفرة لدى الجريدة، انه سيتم عرض القائد الموقوف على المجلس التأديبي، من اجل النظر في الاختلالات والشكايات الموضوعة ضده على مستوى تراب نفس الملحقة الادارية .

وكانت لجنة ولائية قد حلت بقيادة تسلطانت خلال الأسابيع القليلة الماضية بتعليمات من والي جهة مراكش آسفي، من أجل مراقبة البناء العشوائي، غير أن القائد الذي تم تعيينه سنة 2018 في هذه الملحقة الإدارية، رفض مرافقة اللجنة لمعاينة المناطق التي تعاني من هذه الآفة، الأمر الذي دونته اللجنة في محضرها الذي رفعته إلى والي الجهة، الشيء الذي عجل بقرار الإعفاء من المهام.

وأكدت نفس المصادر، أنه سبق للسلطات المحلية بتعليمات من والي الجهة، أن قامت بهدم عدد من المنازل بدوار تابع لجماعة تسلطانت، وهي العملية التي أعقبها خرجة مثيرة لأحد المضاربين الذي لم يتورع في الإعتراف بكونه أعطى مبالغ مالية لأعوان ورجال سلطة من أجل غض الطرف عن عمليات البناء العشوائية بالمنطقة، وعلى إثر هذا التصريح تم ايفاد لجان تقصي إلى تسلطانت للبحث في تفشي الظاهرة حيث تم تحرير تقارير ورفعها إلى المصالح الولائية.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن وزارة الداخلية قررت أيضا توقيف رجل سلطة برتبة خليفة قائد بمراكش، في أفق عرضه على المجلس التأديبي لاتخاذ القرار النهائي في شأنه.

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