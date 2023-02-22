زلزال تركيا .. 19 وف_اة في صفوف الجالية المغربية و34 مفقود

2023-02-22 / 18:35
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هبة بريس _ الرباط

بلغت حصيلة الوفيات في صفوف أفراد الجالية المغربية بتركيا، جراء الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب البلاد، إلى حدود اليوم الأربعاء، 19 حالة، بالإضافة إلى وجود 34 شخصا في عداد المفقودين، وذلك بحسب ما علم من سفارة المملكة المغربية بأنقرة.

وأوضحت التمثيلية الدبلوماسية أن 154 من أفراد الجالية المغربية بتركيا نجوا من الكارثة، ضمنهم 16 جريحا خرجوا من المستشفيات بعد تلقيهم العلاجات الضرورية.

وقد أعلنت السلطات التركية، أمس الثلاثاء، أنها علقت عمليات البحث والإنقاذ في أغلب الولايات الجنوبية التي تأثرت جراء الزلزال. يذكر أن الزلزال، الذي بلغت قوته 7,7 درجات على مقياس ريختر، ضرب فجر الاثنين 06 فبراير منطقة “بازارجيق” بولاية “قهرمان مرعش” جنوبي تركيا، حيث خلف دمارا واسعا بولايات “غازي عنتاب” و”أضنة” و”ملاطيا” و”ديار بكر” و”شانلي أورفا” و”عثمانية”، علاوة على “قهرمان مرعش”، مركز الزلزال.

وبعد بضع ساعات من هذه الهزة العنيفة الأولى، ضرب زلزال آخر شمالي مدينة غازي عنتاب بنفس الشدة تقريبا، وعلى مقربة من مركز الزلزال الأول، مما فاقم حصيلة الفاجعة.

وبلغت حصيلة الكارثة، إلى حدود الساعة، أكثر من 42 ألف قتيل.

وتم إعلان الحداد الرسمي لمدة سبعة أيام، وحالة الطوارئ في المناطق المنكوبة لمدة ثلاثة أشهر.

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