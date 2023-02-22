وزارة القصور: الملك محمد السادس يتعرض لنزلة برد
هبة بريس
أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن الملك محمد السادس، تعرض لنزلة برد (grippe) .
في ما يلي بلاغ من وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة:
” تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، تعرض حفظه الله لنزلة برد (grippe) ، ولهذا السبب فقد أوصى الطبيب الخاص لجلالة الملك حفظه الله بأخذ جلالته فترة راحة طبية وتفادي السفر لبضعة أيام.
حفظ الله مولانا الإمام، ومن عليه بالشفاء العاجل، وأدام عليه نعمة الصحة والعافية وطول العمر”.
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المجموع 8 آراء
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15 تعليقات
الله يشافيه ويعافيه ويبارك في عمره.
آمين.
اللهم اشفه و عافه و اجعلها طهورا له ان شاء الله و احفظه في صحة و عافية لهذا الوطن يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال و الاكرام
اللهم احفظ امير المؤمنين بعينك التي لا تنام..
واقيل خونا فالله ودّع الحياة، اوا المهم الله ارحمنا جميعا. أمين
اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يعجل له بالشفاء.
اللهم رب الناس اذهب البأس وشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاٶك شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي الما ..
آللهم البسه ثوب الصحة والعافية يارب العالمين ..
أللهم اشفيه شفاء لا يغادر سقما اللهم احفظه من كل شر..
اللهم اشفيه انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ..
الله إشافيه واعافيه أمين يارب العالمين
بالشفاء العاجل يارب العالمين..
نتمنى له موفور الصحة والعافية يارب العالمين..
اللهم عجل بشفاءه يارب العالمين..
على المسؤولين ان ينهضوا باوضاع المغرب لانهم مسؤولين عنها ..
طهور إن شاء الله.