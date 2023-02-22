وزارة القصور: الملك محمد السادس يتعرض لنزلة برد

هبة بريس

أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن الملك محمد السادس، تعرض لنزلة برد (grippe) .

في ما يلي بلاغ من وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة:

” تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، تعرض حفظه الله لنزلة برد (grippe) ، ولهذا السبب فقد أوصى الطبيب الخاص لجلالة الملك حفظه الله بأخذ جلالته فترة راحة طبية وتفادي السفر لبضعة أيام.

حفظ الله مولانا الإمام، ومن عليه بالشفاء العاجل، وأدام عليه نعمة الصحة والعافية وطول العمر”.

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