وزارة القصور: الملك محمد السادس يتعرض لنزلة برد

2023-02-22 / 17:48
0
هبة بريس

أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن الملك محمد السادس، تعرض لنزلة برد (grippe) .

في ما يلي بلاغ من وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة:

” تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، تعرض حفظه الله لنزلة برد (grippe) ، ولهذا السبب فقد أوصى الطبيب الخاص لجلالة الملك حفظه الله بأخذ جلالته فترة راحة طبية وتفادي السفر لبضعة أيام.

حفظ الله مولانا الإمام، ومن عليه بالشفاء العاجل، وأدام عليه نعمة الصحة والعافية وطول العمر”.

ما رأيك؟
المجموع 7 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “اتحاد الصحافيين العرب ” يرفض اتهام المغرب بالتجسس

“اتحاد الصحافيين العرب ” يرفض اتهام المغرب بالتجسس

2023-02-22 / 18:16
Photo of أخنوش يستقبل والي بنك المغرب

أخنوش يستقبل والي بنك المغرب

2023-02-22 / 16:10
Photo of الملك يهنئ العاهل السعودي وولي العهد بمناسبة يوم التأسيس

الملك يهنئ العاهل السعودي وولي العهد بمناسبة يوم التأسيس

2023-02-22 / 14:03
Photo of فاس.. منع نائب برلماني ورئيس مجلس الجهة للسياحة بفاس من حضور لقاء مع وزير الاستثمار

فاس.. منع نائب برلماني ورئيس مجلس الجهة للسياحة بفاس…

2023-02-22 / 11:58
Photo of هلال يطلع مجلس الأمن على الوضع في جمهورية إفريقيا الوسطى

هلال يطلع مجلس الأمن على الوضع في جمهورية إفريقيا…

2023-02-22 / 09:20

المنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية يدعو إلى الاهتمام بالعنصر…

2023-02-21 / 21:56
Photo of ألباريس ..التعاون مع المغرب مكن من تفكيك شبكات إجرامية وإرهابية

ألباريس ..التعاون مع المغرب مكن من تفكيك شبكات إجرامية…

2023-02-21 / 20:54
Photo of رغم الخلاف..مناورات عسكرية بين البحريتين المغربية والفرنسية

رغم الخلاف..مناورات عسكرية بين البحريتين المغربية والفرنسية

2023-02-21 / 18:19
Photo of لفتيت يستقبل الوزير الهولندي المكلف بالهجرة وينوهان بالتعاون بين البلدين

لفتيت يستقبل الوزير الهولندي المكلف بالهجرة وينوهان بالتعاون بين…

2023-02-21 / 15:58
Photo of مديرية الوثائق الملكية: مغربية الصحراء مؤكدة بوثائق وحجج

مديرية الوثائق الملكية: مغربية الصحراء مؤكدة بوثائق وحجج

2023-02-21 / 13:02

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق