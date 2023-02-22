التساقطات المطرية والثلجية.. الPPS يشيد بالتوجيهات الملكية

هبة بريس

تَم خلال اجتماع المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، المنعقد مساء أمس الثلاثاء، تناوُلُ ما تشهده عددٌ من مناطق بلادنا، ولا سيما الجبلية منها، من تساقطات ثلجية ومَطَرِية وموجاتِ بردٍ غير مسبوقة، مع ما خلَّفَهُ ذلك من أضرار بالغة بالنسبة لساكنة المناطق المعنية، وخاصة في الجنوب الشرقي. ويُشيدُ المكتبُ السياسي بالتوجيهات الملكية السامية من أجل إطلاق عملياتِ الإنقاذ وتقديم المساعدات.

وإذ يُحَيّـــي المكتبُ السياسي كافة مواطنات ومواطني الجماعات والدواوير والأقاليم المعنية، على تماسكهم وتآزرهم في مواجهة هذه المحنة الطبيعية، فإنه يتوجه بالتحية، أيضاً، إلى كل المبادرات المدنية التي تستهدف مساعدة الساكنة على تجاوز هذه الظروف القاسية. وبهذا الصدد، يدعو المكتبُ السياسي منتخباته ومنتخبيه ومختلف تنظيماته إلى مواصلة التعبئة والاستمرار في تقديم المساعدة والوقوف إلى جانب المواطنين المتضررين، في هذه اللحظات العصيبة.

وفي هذا السياق، واستحضاراً لآثار التغيرات المناخية، حالاً ومستقبلاً، أعرب المكتبُ السياسي عن تطلعه إلى أن تُــــعزز بلادُنا سياساتها وإمكانياتها وخبراتها المتصلة باستباق وتدبير المخاطر الطبيعية بجميع أنواعها، تفاديا لجسامة الخسائر الناجمة عن مختلف الظواهر الطبيعية القصوى.

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