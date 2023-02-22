البيضاء…مبادرة شبابية للدعم التربوي بالمجان لتلامذة المدارس العمومية

طارق عبلا_ هبة بريس

نظمت الجمعية الوطنية للتربية والثقافة فرع النجمة بالحي الحسني بالبيضاء، مبادرة ANEC لدروس الدعم والتقوية لفائدة تلاميذ من مؤسسات التعليم العمومي، استهدفت حوالي 50 تلميذة وتلميذا من المستوى الخامس والسادس ابتدائي في دروس الدعم والتقوية بالمجان للتلاميذ الخامس والسادس ابتدائي.

في بادرة شبابية وتطوعية بعيدا عن منطق شوفوني، قام هؤلاء الشباب بمبادرتهم هاته التي تهدف بالأساس إلى تشجيع التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي من خلال تقديم يد العون للتلاميذ المستهدفين من العملية تشجيعا لهم للمضي قدما نحو تحقيق مستقبل أفضل.

الجمعية المعنية، ومنذ تأسيسها، تشتغل وفق منظور مشترك لتوحيد الجهود وتنسيق الافكار بغرض الاسهام في تنمية بلادنا، ايمانا منها بتحقيق النهضة و التنمية الشاملة ودعم المبادرات الشبابية وتشجيع التمدرس بين صفوف التلاميذ المنحدرين من الاسر المعوزة، بدافع تشجيع روح الوطنية و المواطنة و تنمية القيم الشبابية.

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