وجدة.. حجز أزيد من 6 أطنان من المواد الغير صالحة للإستهلاك

هبة بريس : وجدة

في إطار عملها اليومي في مراقبة أسعار وجودة المواد الاستهلاكية المعروضة على الأسواق بمدينة وجدة، قامت اللجنة العاملية المختلطة المتكونة من قسم الشؤون الإقتصادية بولاية جهة الشرق-عمالة وجدة انجاد، السلطة المحلية، المكتب الوطني للسلامة الصحية، مندوبية الصناعة والتجارة مكتب حفظ الصحة، ومصالح الأمن والدرك الملكي بمراقبة جودة وأثمان المواد الغذائية في الفترة ما بين 08 و 19 فبراير الجاري، حيث تمكنت من حجز كميات مختلفة من المواد وتسجيل مخالفات على الشكل التالي :

* عدد المخالفات التي تم ضبطها 44،

– عدم اشهار الاثمان : 29 مخالفة،

– عدم الادلاء بالفواتير : 11 مخالفة،

– عدم المرور بسوق الجملة : 03 مخالفات،

– الادخار السري : 01 مخالفة،

* الكميات المحجوزة : 06 طن و 412 كلغ من المواد الغير صالحة للاستهلاك.

و أكد فوزي مكاوي رئيس قسم الشؤون الاقتصادية بعمالة وجدة انجاد لموقع “هبة بريس”، بأن العملية تندرج في إطار اللجنة المختلطة الموكل لها مهام مراقبة أسعار وجودة المواد الاستهلاكية التي يتم عرضها بالأسواق والمحلات التجارية، والحرص دائما وبكل أمانة ومسؤولية، على تنفيذ التعليمات الرامية بالتصدي لكل ما يستغل الظرفية الراهنية ويعمل على ترويج وبيع مواد استهلاكية فاسدة وغير صالحة او مجهولة المصدر، مؤكدا أننا نعمل دائما على حماية المواطن المستهلك من شجع وطمع البعض من التجار المحتكرين للسلع المغشوشة التي تقدم وتعرض في الأسواق أنها سلع ومواد جديدة وصالحة للاستهلاك، وأضاف كذلك، حيث يتم إتلافها بالمطرح البلدي لمدينة وجدة.

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