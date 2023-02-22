أشغال تأهيل وتقوية الطريق الرابطة بين خريبكة والفقيه بن صالح تسير بوتيرة جيدة

2023-02-22 / 16:22
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هبة بريس

تسير أشغال إعادة تأهيل وتقوية الطريق الوطنية رقم 11 الرابطة بين خريبكة والفقيه بن صالح، بوتيرة جيدة، وفق الجدول الزمني المحدد.

وبحسب المديرية الإقليمية للتجهيز بخريبكة، فإن أشغال إعادة تأهيل وتقوية هذه الطريق الوطنية من النقطة الكيلومترية 115 إلى النقطة الكيلومترية 127 تسير على قدم وساق منذ شتنبر الماضي، وذلك بغلاف مالي يقدر ب 59 مليون درهم بتمويل من وزارة التجهيز والماء.

وتهم هذه الأشغال على الخصوص، تحسين الربط بين مدينتي خريبكة والفقيه بن صالح، والمحافظة على الرصيد الطرقي، وملائمة الشبكة الطرقية مع تطور حركة المرور في هذه المنطقة، وتهيئة ملتقيات الطرق، وكذا معالجة محيط الطريق والأشغال المائية المرابطة بها.

ويسهر على هذه الأشغال التي ستستغرق أكثر من 14 شهرا، المديرية الإقليمية للتجهيز بخريبكة تحت إشراف السلطات المحلية لعمالة إقليم خريبكة.

يشار إلى أن هذه الطريق تعرف كثافة في حركة المرور لاسيما المركبات الثقيلة والحافلات القادمة من مدينتي الرباط والدار البيضاء نحو بني ملال.

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