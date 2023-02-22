الصويرة : العثور على جث-ة ممرضة والأمن يفتح تحقيقا

ع اللطيف بركة - هبة بريس

عثرت المصالح الأمنية مساء أمس الثلاثاء 21 فبراير، على جثة ممرضة عشرينية داخل مسكنها بتجزئة أزلف بمدينة الصويرة.

المتوفاة تنحدر من مدينة مراكش، وكانت تعمل قيد حياتها بإحدى المصحات الخاصة بمدينة الصويرة، تخصص الإنعاش والتخدير.

وحسب مصادر خاصة فقد تم إكتشاف جثة الممرضة منتصف ليلة أمس، بعدما إنقطع الإتصال بها من طرف أسرتها، الشئ الذي دفع والدها إلى التنقل من مراكش صوب مقر سكن إبنته بالصويرة للإطمئنان عليها، ليقوم بعد ذلك بإشعار المصالح الأمنية بعدما تعذر عليه ذلك.

هذا وقد تم فتح بحث وتحقيق لمعرفة وتحديد السبب الرئيسي للوفاة، في إنتظار نتيجة التشريح الطبي التي ستخضع له جثة الضحية.

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