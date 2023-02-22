بتنسيق مع درك مكناس.. حجز كمية كبيرة من البطاطس داخل مستودع سري
أسفرت حملات المراقبة التي تشرف عليها سلطات عمالة مكناس، على حجز كمية كبيرة من البطاطس، كانت مخبأة وسط أحد المستودعات السرية بمنطقة البريدية التابعة لجماعة مجاط.
وحسب مصدر خاص ل ” هبة بريس “، فإن حملات المراقبة التي انطلقت قبل أسابيع بتعليمات وزارية وشملت العديد من الأسواق والمخازن والمستودعات على مستوى المدينة، مكنت في وقت متأخر من ليلة يوم أمس الثلاثاء _ الأربعاء من اكتشاف مستودع سري من طرف عناصر الدرك الملكي بتعليمات القائد الجهوي العين التي لاتنام، ليتم التنسيق بين العمالة والجهاز المذكور، قبل أن تسفر عملية تفتيشه التي أشرفت عليها لجنة مختلطة، تضم إضافة إلى السلطات المحلية عناصر الدرك الملكي صاحبة الحجز وأطر من القسم الاقتصادي للعمالة ومصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية، من العثور على كمية مهمة من البطاطس المخزنة بغرض الاحتكار.
وحسب ذات المصدر، تقدر كمية البطاطس المحجوزة بحوالي 50 طن، ينتظر أن يتم توجيهها نحو سوق الجملة بغرض التعشير أو سلك المساطر الجاري بها العمل في هذه النازلة
3 تعليقات
اللهم ان هذا منكر.
منذ متى كان التخزين احتكارا.
المغرب لا يعاني من نذرة في المنتجات الفلاحية وإنما غلاء في الأسعار.
وسبب الغلاء راجع الى عوامل لا علاقة لها بالتخزين وعلى راسها ثمن البنزين والاسمدة والبذور.
ملحوظة:اذا كان السوق يتطلب ٥٠ طنا من البطاطس،فحتما سيخزن الفائض لأسبوع او شهر أو أكثر والأمر ساري به المفعول منذ القدم.
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