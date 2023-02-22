“ميثاق” يتوج بالجائزة الذهبية الكبرى بمهرجان الإسكندرية

نجلاء مزيان

توج الفيلم المغربي “ميثاق ـ شارت” لمخرجه الحسين حنين ليلة أمس الثلاثاء، بالجائزة الذهبية لأفضل فيلم عربي، وهي الجائزة الذهبية الكبرى، ضمن المسابقة الدولية للفيلم العربي للدورة التاسعة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، والتي أقيمت من 16 إلى 22 فبراير الجاري.

واعتلى فيلم “ميثاق” ممثل المغرب بوديوم الحفل الختامي لهذا المهرجان، بعد توهجه أثناء العروض، وتفاعل الجمهور معه عبر شاشة السينما المصرية، بمشاركة وحضور متميزين، لتكون الجائزة الكبرى، تتويجا كبيرا للسينما المغربية، ولمجهود الطاقم التقني والفني تحت قيادة المخرج الشاب الحسين حنين.

وضمت لجنة تحكيم المسابقة الدولية في مختلف أصناف المسابقة، كل من المخرجة ساندرا نشات، والخبيرة في المونتاج الممثلة دعاء عريقات من مصر، ثم المخرجة والمنتجة المغربية مليكة ماء العينين ، والناقد الإيطالي ماسيمو ليتشي، والخبيرة السينمائية فالما فاف من جنوب افريقيا ـ كندا.

وانتزع ” ميثاق” هذه الجائزة من بين ثمانية مشاركات عربية، مثلتها مصر العراق والجزائر وتونس والمملكة العربية السعودية ثم الأردن، فيما بلغ عدد المشاركين في مختلف المسابقات، أكثر من 1250 فيلما من 60 بلدا وتم اختيار 80 فيلما منها في جميع فئات المسابقة.

وكان الفيلم المغربي المتوج، هو الأول من نوعه فائزا ومشاركا، على مستوى منطقتي الشرق الأوسط وشمال افريقيا، في هذه التظاهرة السينمائية العربية والدولية، التي تحضى باهتمام كبير من قبل النقاد ووسائل الإعلام، فضلا عن قيمة مشاركاتها الفنية المتميزة.

ويطرح الفيلم المغربي، الذي صور بقبيلة سغروشن بإقليم تازة، وأنتجه ايوب المحجوب، موضوع العلاقات الاجتماعية، والهوية، واللغة الأمازيغية والمرأة، والتزمت الديني.

و ظفر “ميثاق” بمجموعة من الجوائز ، في فرنسا واسبانيا ولبنان والهند وبلجيكا، كما تألق في المهرجان الدولي 26 للفيلم “رود آيلاند” بالولايات المتحدة الأمريكية، والمؤهل إلى جائزة الأوسكار العالمية، حيث تم انتقاؤه من بين 6800 مشاركة تمثل 98 دولة.

كما توج الفيلم، بالجائزة الكبرى، في عدة مهرجانات،أبرزها مهرجان سينما الشباب في دورته السادسة باشتوكة أيت باها، والمهرجان الدولي السابع لسينما المقهى بتازة، كما فاز بجائزة أحسن سيناريو بمهرجان أيام فاس للتواصل السينمائي في نسخته العاشرة، وجائزة الجمهور والسيناريو بملتقى سينما المجتمع في دورته السادسة وغيرها.

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