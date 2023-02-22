هبة بريس بسطات ترصد أجواء التسوّق بالعالم القروي

محمد منفلوطي_ هبة بريس

لاحديث اليوم داخل الأوساط وفي المجالس والطرقات، سوى عن تساؤلات المواطنين عن أثمنة المواد الاستهلاكية من خضر وفواكه ولحوم وغيرها… في انتظار أن تتحسن الصورة وتعود الأمور إلى سابق عهدها مع شهر رمضان الأبرك.

كاميرا هبة بريس، قامت صباح اليوم الأربعاء بجولة بسوق أربعاء أولاد سعيد، هذا السوق الذي يعد الشريان الحيوي لساكنةالمنطقة والمناطق المجاورة، ومقصدا جد هام للفلاحين والكسابة وتجار الجملة والتقسيط، حتى إن العديد من الأسر المغربية لايحلو لها التسوق سوى بهذا المرفق الأسبوعي لطراوة منتوجاته وطيبة أهله ودفء أجوائه التي لازالت تختزل العديد من العادات والثقافات…

هنا برحبة البهائم، الأثمان ملتهبة في صنف الأبقار والأغنام، نتيجة غلاء الأعلاف وتداعيات سنوات الجفاف، بيد أن حديث الكسابة يتقاسم ذات المعاناة مفادها: أن ” الفلاح تقهر بغلاء الأسعار، وباش ماباع راه ديما خاسر…بنادم راه مسلك مع الوقت” كهذا قال نورالدين وهو ابن المنطقة وأحد فلاحيها وكسابتها…

غير بعيد، وبالقرب من رحبة البهائم، هناك تم عرض أطنان من الخضر والفواكه فوق تربة التيرس المعطاء، الصورة من الوهلة الأولى توحي ولله الحمد بأن” الخير موجود “، لكن تبقى أثمنة بعض الخضر مرتفعة مقارنة مع القدرة الشرائية…

السلام عليكم : “بشحال البطاطا، واش بوحدها ولمع الخضرا…”، لا غير بوحدها: 140 ريال، أي 7 دراهم، ومع الخضر نخليها ليك ب 6 دراهم…

ايوا بشحال خيزو، شوف كلشي ب 5 دراهم، ولكن خلط معاك، ….والبصل بشحال: واش كركوبة، ولنقلة، بشحال الكركوبة، ب 10 دراهم، والنقلة ب 4 دراهم….

المهم، كلشي مقدي وفرحان، وكيطلب الشتا، كلامهم لا يخرج عن نطاق الايمان بالقدر، وكلشي ديال الله….

مصطفى وهو خضار من الشباب، قال بأن الخضر بحال الميزان، مرة طالعة مرا نازلة، ولكن في المقابل طمأن المتسوقين بأن الأمطار الأخيرة سيكون لها الوقع الايجابي ان شاء الله ولامحالة ستنخفض الاسعار ….

غيرنا الوجهة صوب ” مكان بيع اللحوم”، هنا سألنا نورالدين ولد الدكالية، عن الأسعار، فكان جوابه كالتالي: الحمد لله السوق مقارنة مع الأيام السابقة كين انخفاض شوية، اليوم اللحم مابين 70 درهم و80 درهم، والطلب من قبل الناس مازال والحمد لله كاين….خاصنا غير الشتا وشي عام زين ياربي….

واصلنا المسير نحو مكان بيع العطرية وباقي المواد الغذائية، هناك لازالت الأثمنة مستقرة، “كنطلبو الله يرحمنا ويرفع عنا هذا الغلاء، ” الدرويش مسكين تمحن، ورمضان جاي، الله يلطف” هكذا حدثنا الحاج عباس ذو الجلباب الأسود الداكن، وعينيه على السماء في انتظار الغيث النافع….

جولة سريعة، قادتنا نحو ” السفانجية”، حيث لايحلو للمرء قضاء أجمل الأوقات وأمتعها، إلا بداخل خيمة بلاستيكية بسيطة وعلى نغمات ” صحاب الجرة” و ” توسلات المتسولين”، هنا المشهد يكتمل على موائد بلاستيكية نصبت فوقها كؤوس الشاي المنعنع وصحون قصديرية مملوءة بالاسفنج البلدي ذو الرائحة الشهية…. أحد ” السفناجة”، وهو من أقدم المهنيين هناك قال: ” الزيت غلى، والدقيق تاهوا، لكن هذه الحرفة ورثها عن والدي، والله منفرقها حتى نموت”… هكذا ودعناه على أمل اللقاء به في قادم الأيام بحول الله، وفي انتظار أن تعود الأسعار وتستقر على سابق عهدها….أيامكم جميلة ورمضان مبارك…

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