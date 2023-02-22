الملك محمد السادس والعاهل السعودي

الملك يهنئ العاهل السعودي وولي العهد بمناسبة يوم التأسيس

2023-02-22 / 14:03
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بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية، بمناسبة يوم التأسيس المجيد.

وأعرب الملك، في هذه البرقية، عن أطيب التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين، داعيا الله تعالى أن يديم على المملكة العربية السعودية وعلى شعبها الشقيق نعمة الرفعة والعزة والرخاء، في ظل قيادته الحكيمة.

وأضاف العاهل المغربي: “وإذ أشاطركم مشاعر الابتهاج والفخر بهذه الذكرى الغالية، أرجو أن تتفضلوا، خادم الحرمين الشريفين، بقبول أسمى عبارات مودتي وتقديري، مشفوعة بمتمنياتي الصادقة لكم بموفور الصحة والهناء وطول العمر”.

كما بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية، رئيس مجلس الوزراء، وذلك بمناسبة تخليد بلاده ليوم التأسيس المجيد.

ومما جاء في البرقية الملكية: “يسعدني في غمرة تخليد الشعب السعودي الشقيق ليوم التأسيس المجيد، أن أتوجه إلى سموكم بأحر التهاني والتبريكات، داعيا الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة الوطنية الغالية على المملكة العربية السعودية بمزيد الرفعة والازدهار، في ظل القيادة الحكيمة لأخي الأعز الأكرم، خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حفظه الله ورعاه”.

وأعرب الملك محمد السادس، بهذه المناسبة، عن متمنياته للأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود بموفور الصحة والسعادة، وبموصول التوفيق والسداد في مهامه السامية.

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